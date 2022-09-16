Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden gence mektup yazdı: Gönlüm razı olmaz

CHP Bingöl Solhan İlçe Başkanı Mehmet Canlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret eden gence yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

ANKA'nın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret eden gence yazdığı mektup şöyle:

“Sevgili H.. Facebook sayfandan bana hakaret ettiğin iddiasıyla hakkında Ankara Çocuk Mahkemesi'nde ceza davası açıldığını öğrendim. Sosyal medya hesaplarından yapılan hakaretlere ilişkin, avukatlarımın şikâyet dilekçeleri üzerine soruşturma yürütülmekte ve davalar açılmaktadır. Hakaret edenlerin kimlikleri soruşturma sonunda ortaya çıkmaktadır. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğun anlaşılıyor.

'ŞİKAYETTEN VAZGEÇMELERİNİ İSTEDİM'

Siyasal düşüncen, inancın ne olursa olsun, sen ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz genç bir arkadaşımızsın. Siyasetin amacı ve bizim varlık sebebimiz, sizlere, sizinle birlikte daha özgür, daha aydınlık bir Türkiye hazırlamak olmalıdır. Bu nedenle paylaşımın içeriği hakaret olsa dahi hiçbir çocuğumuzun hâkim karşısında yargılanmasına gönlüm razı olmaz. Şüphesiz yargı kararı olmadan senin bu suçu işlediğini peşinen ifade etmem evrensel hukuka ve vicdana aykırıdır. Ancak suç tarihinde yaşı küçük bir evladımızın soruşturma sonunda ulaşılan delillere göre hâkim karşısına çıkıp kendini savunmak zorunda kalması dahi gönlümün kabul edebileceği bir husus değildir. Avukatlarıma talimat verip derhal şikâyetten vazgeçmelerini istedim.

“KUTUPLAŞMANIN OLMADIĞI BİR ÜLKE TESLİM EDEBİLİRSEK...”

Sizlere, kutuplaşmanın olmadığı, barışın, kardeşliğin hâkim olduğu, uzlaşma dili ve kültürünün yerleştiği bir ülke teslim edebilirsek gönül rahatlığı içerisinde görevimizi yaptığımızı düşünebileceğim. Sana ve ailene en samimi selam ve saygılarımı sunuyor, sevdiklerinle mutlu bir gelecek diliyorum."

Canlı, Kılıçdaroğlu'nun gençle buluşmasına dair bir de fotoğraf yayınladı.