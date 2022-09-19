19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu AKP’li vatandaşla böyle helalleşti

CHP lideri Kılıçdaroğlu AKP’li vatandaşla böyle helalleşti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya ziyaretinde yanına gelerek “Size sosyal medyadan çok hakaret etmiştim. Hakkınızı helal edin” diyen AKP’li vatandaş ile helalleşti…

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 20:41
Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu AKP’li vatandaşla böyle helalleşti. Size sosyal medyadan çok hakaret etmiştim. Hakkınızı helal edin

CHP lideri Kılıçdaroğlu AKP’li vatandaşla böyle helalleşti
+
Aa
-

Seçim gezileri kapsamında Anadolu'yu dolaşmaya başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durakları Adıyaman ve Malatya oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Malatya'da Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir vatandaş "Sizinle helalleşmeye geldim." dedi.

"SABAHTAN BERİ KÖŞEDE BEKLİYORUM"

Kendisinin AK Partili olduğunu söyleyen vatandaş; "Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." dedi.

Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi.

İşte o görüntüler:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
19.09.2022 21:07
Böyle bir insan çok az gelir, lütfen CB olması için herkes destek olmalı  
 
benden özür dilemedikçe
19.09.2022 21:01
ben olsam affetmem. düşmanlık da beslemem. sıfır kabul eder muhatap olmam. akp ne verdi onlara? sadece hayal.  
 
Uzay Fenercioğlu
19.09.2022 20:56
Her kızgınlık, her öfke vatandaşın çaresizlik karşında bir yardım çığlığı. Kemal bey doğrusunu yapıyor. Hiç bir siyasetçinin vatandaşa kızma, küsme, kin duyma hakkı yoktur. Vatandaş varsa vatan var.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
3
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
4
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
6
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
7
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.