CHP lideri Kılıçdaroğlu AKP’li vatandaşla böyle helalleşti

Seçim gezileri kapsamında Anadolu'yu dolaşmaya başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durakları Adıyaman ve Malatya oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Malatya'da Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir vatandaş "Sizinle helalleşmeye geldim." dedi.

"SABAHTAN BERİ KÖŞEDE BEKLİYORUM"

Kendisinin AK Partili olduğunu söyleyen vatandaş; "Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." dedi.

Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi.

İşte o görüntüler: