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Kılıçdaroğlu'ndan pankart provakasyonu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da kendisine yönelik provokatif pankartlarla ilgili olarak 'Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar' dedi...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:01
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Kılıçdaroğlu'ndan pankart provakasyonu açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan pankart provakasyonu açıklaması
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Bugün Elazığ'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na provokatif pankartlar şehrin bir çok noktasına asılırken; CHP'nin afişleri de sökülmüştü. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

 Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

''Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor'' ifadelerini kullandı. 

''İNADINA HELALLEŞECEĞİZ''

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber'' ifadelerini kullandı.

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