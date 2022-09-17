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Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon iddiası. Vallahi de ödeyeceksiniz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu borsada manipülasyon olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim." dedi...

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 17:15
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon iddiası. Vallahi de ödeyeceksiniz!

Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon iddiası. Vallahi de ödeyeceksiniz!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“BORSADAN ÇALDIĞINIZ PARALARI ÖDECEYECEKSİNİZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu borsada manipülasyon olduğunu iddia ederek;  “Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum. Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim. Vallahi de ödeyeceksiniz! Erdoğan şürekası, göreceğim sizi”  ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kılıçdaroğlu mesajını, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası faiz kararları ile ilgili olarak 22 Ağustos’ta yaptığı şu açıklamayı alıntılayarak paylaştı:

“Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”

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Nergiz AKMAN
17.09.2022 17:27
Sana bu ülkeyi emanet etmek akıl dışıdır.  
 
Abbas
17.09.2022 17:26
Bay Kemal vallahi yaparsın, zaten en büyük korku, bu adam dediğini yapar, bu ülkeye din,dil,ırk,cinsiyet ve giyim kuşamına saygıyı getirecek,tek şart kimse kimseye bunları dayatmasın  
 
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