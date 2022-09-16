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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine altılı masa talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan yardımcılarına ve milletvekillerine, "6’lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan’ın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı" verdiği öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:50
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine altılı masa talimatı verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine altılı masa talimatı
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” açıklamalarının ardından, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına Altılı Masa’nın üzerinde görüştüğü konular hakkında açıklama yaparak talimat verdi. 

ANKA'nın edindiği bilgiye göre; CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine "6’lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan’ın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması" yönünde talimat verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi.

6 siyasi partinin genel başkanı, ilk tur görüşmelerini 21 Ağustos'ta tamamlamıştı. 6'lı masanın ikinci tur ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde 6 liderin katılımı ile 2 Ekim Pazar, saat 14.00'te gerçekleşecek.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat'a verdiği röportajda, "6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan yok" derken "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bülent Kuşoğlu, "CHP’nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu" sorusu üzerine "Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı" diye yanıt verdi.

Kuşoğlu, "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusu karşısında da "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır" ifadelerini kullandı. 

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06 Ankara
16.09.2022 14:49
Masayı bozmak için CHP liler yeterli CHP milletvekillerinin saçma sapan konuşmalarına artık dur demenin zamanı gelmedimi bu partinin genel başkanı neden bu insanlara konuşmayın demiyor.Yeter artık.  
 
1957
16.09.2022 14:33
1957 seçimlerinde İsmet İNÖNÜ güç birliği adına bütün eleştirileri kabullenmiş. Sayın Ertuğrul GÜNAY kitabından alıntı.  
 
Duverger Kanunu
16.09.2022 14:28
"Duverger Kanunu" beklentisi olabilir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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