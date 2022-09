Kılıçdaroğlu iptal edilen İstanbul seçimlerini hatırlattı: Günü gelecek, o yargıçlara da bunu soracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi ve E-5 Yan Yolu Düzenlemesi Açılış Töreni"ne katıldı.

ANKA haber ajansının haberine göre; vatandaşlara "sabır" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesi, her evde huzurun, bereketin olması için her türlü mücadeleyi vereceğim. Baskılar gelir asla hiçbir baskı beni yıldıramaz. Bir santim bile geri adım atmayacağız. Ya demokrasi ya hak ya hukuk ya adalet diyeceğiz. Ortası yok bu işin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini hatırlatırken, "Siz bir yerden talimat alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmek için dört oydan birisini geçersiz sayıp üçünü geçerli sayıyorsanız siz gerçek anlamda yargıç değilsiniz, bir yerden talimat alıyorsunuz demektir. Günü gelecek, ben o yargıçlara da bunu soracağım. Kimse endişelenmesin." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BİZ DEMOKRATİK YOLLARLA MÜCADELEMİZİ YAPACAĞIZ"

“Size hizmet veren iki belediye başkanımızı da yürekten kutluyorum. Şundan emin olmanızı isterim. Eminim her biriniz tek tek Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsunuz. Eminim her biriniz tek tek bu ülkenin geleceği konusunda kaygılarınız var. Yine eminim her biriniz çocuklarınız için, güzel ülkemiz için zaman zaman bir araya geldiğinizde endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Sizden bir şey istiyorum. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Biz birlikteyiz, beraberiz. Biz demokratik yollarla mücadelemizi yapacağız. Demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Bundan emin olmanızı isterim.

"BİZİM İNANCIMIZDA DA KİTABIMIZDA DA AYRIMCILIK ASLA YOKTUR"

Ekrem Başkan gibi bir büyükşehir belediye başkanınız var. O da yeşile hasret. O da bu kentin rantını halka vermek istiyor. O da bütün belediye başkanları ile uyum içinde çalışmak istiyor. Az önce ifade etti. A partili, B partili diye bakmaksızın bütün İstanbullulara hizmet edeceğim, ayrımcılığı kaldıracağım dedi. Bizim inancımızda da kitabımızda da ayrımcılık asla yoktur. Biz insanımızı seviyoruz. Hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin insana, insan olarak bakıyoruz. 85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz.

"BERABERİZ, BİRLİKTEYİZ, BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bu ülkeyi yönetecek kişilerin, ülkenin sorunlarını bilmesi, ülkeyi adalet ile yönetmesi gerekiyor. Ülke adaletle, bilgiyle, birikimle, deneyimle yönetilir. Eğer siz bunları bir tarafa atıp ülkenin bütün sorunlarını ben tek başıma çözeceğim ve bütün irade bana aittir derseniz yani tek adam rejimini getirirseniz bu ülke bugün içinde bulunduğu sorunlarından çok daha büyükleri ile karşı karşıya kalır. O neden altı lider olarak, bu ülkenin saygın insanları olarak, bu ülkenin sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz. Şundan da emin olmanızı isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın seçtiği cumhurbaşkanı olacaktır.

"SABAHIN KÖRÜNDE BİR KİŞİ SİZİN KAPINIZI ÇALIYORSA O GELEN BİR POLİS DEĞİL MUTLAKA BİR SÜTÇÜDÜR DİYECEKSİNİZ"

Gençlere de biz sözüm var. Sevgili gençler, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Baskıları biliyorum. Tweet attınız diye annelerinizin, babalarınızın zaman zaman sizi uyardığını da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. İktidarımızda çok rahat bizi eleştirebileceksiniz. Özgürce eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe bir kişi sizin kapınızı çalıyorsa o gelen bir polis değil mutlaka bir sütçüdür diyeceksiniz. Size bu güvenceyi de biliyoruz. Genç arkadaşlarım, ülkenin kaderini belirleyecek sizlersiniz. Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 7, 7.5 milyon genç arkadaşım, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz. Sizler, demokrasi aşıkları olarak sandığa gidip Türkiye’nin kaderini belirleyeceksiniz.

"ADALETE KARŞI DURAN HER YARGIÇ ÇETENİN BİR UNSURUDUR"

Sakın ola kavga etmeyin, sakın ola, sabırlı olun. Beraber oturup konuşurken sabrın ne kadar değerli olduğunu bileceksiniz. Sandığı bekleyeceğiz. Tahrikleri kapılmayın. Tahriklere kaptırmak için pek çok şey yapacaklar. Sabırla bekleyeceğiz. En güzel örneği İstanbul’dur. Ekrem Başkan seçildi, hakimler ve Yüksek Seçim Kurulu toplandı ve bir karar aldı. Efendim aynı zarfın içine konulan 4 oydan birisi yanlış, üçü doğrudur. Nereden biliyorsun? Onlara çete dediğim için; benim için tazminat davası açtılar. İstediğiniz kadar açın, adalete karşı duran her yargıç çetenin bir unsurudur.

"GÜNÜ GELECEK, BEN O YARGIÇLARA DA BUNU SORACAĞIM"

Siz bir yerden talimat alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmek için dört oydan birisini geçersiz sayıp üçünü geçerli sayıyorsanız siz gerçek anlamda yargıç değilsiniz, bir yerden talimat alıyorsunuz. Günü gelecek, ben o yargıçlara da bunu soracağım. Kimse endişelenmesin. Kimse kendisini dayım var, yandaşım, Cumhurbaşkanım, Bakanım var demesin. Adalet neyi gerektiriyorsa adaletin gereğini yapacağız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz, şeytandır. Bütün haksızlıkların üstüne gideceğiz.

"BASKILAR GELİR ASLA HİÇBİR BASKI BENİ YILDIRAMAZ. BİR SANTİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İşin özeti sizleri seviyorum, sizler için mücadele ediyorum. Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesi, her evde huzurun, bereketin olması için her türlü mücadeleyi vereceğim. Baskılar gelir asla hiçbir baskı beni yıldıramaz. Bir santim bile geri adım atmayacağız. Ya demokrasi ya hak ya hukuk ya adalet diyeceğiz. Ortası yok bu işin.”