Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edilecek olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’dan ilk paylaşım

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun yanında, CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş da yer aldı.

İki belediye başkanı, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak anons edilerek kürsüye çağırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini yazdı.

Mansur Yavaş da paylaşımında, "Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz." dedi.