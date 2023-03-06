Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'la bir yola çıktık!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak anons edildi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki değerli arkadaşım, sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun.

Ben ve İttifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız.

Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket huzur ve adalet hasretinin adayıyım.

Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya adayım. Sadece ben değil, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye aday.

Ben uzun bir yolculuktan geldim. Heybemi bu güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi aday. 73 yaşında Kaz Dağları'nı savunan Hanife Teyze de aday. Gezi Parkı davasında haksız yere yatan Tayfun Kahraman'ın kızı da aday. Sadece ben değil 84 milyon aday.

Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız.

Aday ben değilim, aday hepimiziz.

Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."