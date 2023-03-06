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Son dakika... Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 20:54
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Son dakika... Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu

Son dakika... Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu
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Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde yapılan Millet İttifakı toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı resmi olarak belli oldu.

KARAMOLLAOĞLU AÇIKLADI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize hoşgeldiniz diyorum. Bugün Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Ramazan'a çok kısa zaman kaldı. Aldığımız kararları başarıyla neticelenmesini niyaz ediyoruz Allah'tan. İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. Birçok şehirde şehir diye bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev addlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız.

Seçimlerin ardından kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocucun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılıması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu bşaaracağız.

Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır.

Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun."

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