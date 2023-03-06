Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun" deyip "Milli Görüş'ün güya temsilcisi" ifadesiyle Saadet Partisi'ni hedef aldı.

Millet İttifakı'nın son toplantısı sonrası cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının ilan edilmesine AKP cephesinden ilk tepki geldi.

"HAYIRLI OLSUN"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun" deyip açıklamanın genel merkezinde yapıldığı Saadet Partisi'ni hedef aldı.

Twitter'dan paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Sn @kilicdarogluk'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"