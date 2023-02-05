Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'ın Akşener'e yönelik iftiralarını yalanladı: Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" dedi. Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BÖYLE BİR ŞEY YOK

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, bu iddiayı yalanladı: “Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade etiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi veya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım.”

“ARAMIZA NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR”

CHP lideri, şöyle devam etti: “Milet ittifakının liderleri arasında sorun varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Liderler arasındaki ilişkileri enfekte etmek için her şeyi yapıyorlar. Benimle Sayın Akşener arasında sorun olduğu havasını vermeye çalışıyorlar. Sayın Akşener’le benim aramda bir sorun yok. Liderlerle planladığımız gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Her kesimden bu yapılıyor. Ancak bunları ben ciddiye almıyorum, Sayın Akşener’in de alacağını sanmıyorum. Biz işimize bakıyoruz.”

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz.” ifadelerine yer verdi