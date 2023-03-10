Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ilk ziyaretini ona yaptı

Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a gerçekleştirdi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, makamında ziyaret ettiği Prof. Dr. Haberal ile bir süre sohbet etti. Görüşmede, Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de hazır bulundu.



Haberal, Kılıçdaroğlu'na çalışmaları için başarı dileklerini iletti.



Kılıçdaroğlu daha sonra tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.





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