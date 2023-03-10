Kılıçdaroğlu konuşmasını kullanılmış kağıdın arkasına yazdığı ortaya çıktı. Sosyal medya Kılıçdaroğlu’nun ‘israf' hassasiyetini konuşuyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hep birlikte yeni başlangıç için var olan bütün sıkıntıları aşmak istediklerini, bunları yaptıkları zaman güzel, görkemli ve şahane bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini söyledi.



Yaptığı konuşmada, “Grup kürsümüze, bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum; hoş geldiniz, şeref, onur verdiniz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bu sırada duygulandı ve gözleri doldu.



"GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLDU"

Ancak Kılıçdaroğlu’nun veda konuşmasındaki bir detay var ki oldukça dikkat çekiciydi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, konuşmasını kullanılmış kağıdın arkasına yazdığı ortaya çıktı.



Sosyal medya Kılıçdaroğlu’nun “israf” hamlesini konuşurken o görüntüyü paylaşan bir kullanıcı, “Belki başkasına detay ama benim için çok mühim. Konuşmasını kullanılmış kağıdın arkasına yazmış. Görünce gözlerim doldu.” notunu düştü.





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