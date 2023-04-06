Kılıçdaroğlu-DSP görüşmesi sonrası ilk açıklama: 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilere ziyaretlerlerindeki yeni durağı Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi oldu. Kılıçdaroğlu'nu kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. İki lider, DSP Genel Merkezi'nde görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından açıklaada bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, dayanışmayı ve karşılıklı söylenenlerin ne kadar sağlıklı dinlendiğini göreceğiz. Bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Aksakal, "Demokrasinin en güzel yanı partilerin iletişimi sağlıklı yürütülmesi. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimizi yakışır olması temenni ediyorum. Onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız emekten yana politikalarınızla, çalışmalarımızı yürütüyoruz. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadisleri değerlendirdiğimiz en önemli özellik, küresel emperyalistlerin ve kadim Türkiye arasındaki bağ. Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığına saldırı ile ilgili "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de" diye konuştu.

Aksakal ise şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanım çalışma arkadaşlarınızla birlikte bu nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimi sunuyorum DSP olarak. Demokrasinin en güzel tarafı siyari partilerin kendi aralarında diyaloglarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesidir. Öncelik 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve milletimize ve tabii ki tüm adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette DSP olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle, milliyetçi vatansever emekten yana sol politikarımızla, yüz yıllık cumhuriyet değerleri, cumhuriyetin Atatürk'ün ilkeleri değerleri ve ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadisleri değer4lendirdiğimiz en önemli özellik, küresel emperyalist yapılarla ve kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza başarılar diliyorum"