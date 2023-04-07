AKP-DSP anlaşması ardından DSP'li 74 eski bakan ve milletvekilinden Kılıçdaroğlu açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Yıldırım, "Bu seçimde beraber yürüme teklifini yaptık.” dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP heyetinin ziyareti ardından, “DSP, doğruluğu tutarlı olan bir partidir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır… Büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk…Biz, seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız.” açıklamasını yaptı.

AKP-DSP anlaşmasına DSP'li 74 eski bakan ve milletvekili, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteğini açıkladı

'DESTEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ'

Evrensel'in aktardığına göre Cengiz, açıklamasında, "Bugün yaşadığımız gelişmelerden dolayı açıklamamızı yenileme ihtiyacı hissettik. Daha önce 52 tane DSP eski milletvekili ve bakan arkadaşımızın yaptığı açıklamayı bugün 74 eski DSP bakan ve milletvekili arkadaşları olarak yeniden yapmak istiyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu’na desteğimizi bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

DSP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

DSP yönetimi de eleştiren Cengiz, "Bugün görüyoruz ki DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Ecevit’in yolunda yürüyenler bu seçimlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini sonuna kadar vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN İSİMLER

Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını yapan DSP’lilerin isimleri şöyle:

Ahmet Güzel, Ahmet Tan, Ayşe Jale Ağırbaş, Akif Serin, Ali Ahmet Ertürk, Ali Arabacı, Ali Günay, Ali Ilıksoy, Ali Tekin, Attila Mutman, Ayşe Gürocak, Bayram Fırat, Dayanıklı, Boray Baycık, Cengiz Güleç, Çetin Bilgir, Edip Özgenç, Emin Kara, Erdal Kesebir, Erol Al, Evliya Parlak, Fadlı Ağaoğlu, Güler Aslan, Hadi Dilekçi, Halil Çalık, Halit Dikmen, Harun Öztürk, Hasan Akyol, Hasan Gemici, Hasan Macit, Hasan Özgöbek, Hikmet Sami Türk, Hüseyin Mert, İhsan Çabuk, İstemihan Talay, Kazım Üstüner, Kemal Vatan, Melda Bayer, Mehmet Çümen, Mehmet Kocabatmaz, Mehmet Yaşar Ünal, Metin Bostancıoğlu, Mustafa İlimen, Mustafa Vural, Mahmut Erdir, M.Tahir Köse, M.Kemal Tuğmaner, Necdet Tekin, Nezire Karakuş, Numan Gültekin, Nural Karagöz, Orhan Ocak, Ömer Üstünkol, Rahmi Sezgin, Ramis Savaş, Saffet Başaran, Sadık Kırbaş, Salih Dayıoğlu, Sancar Sayın, Savaş Yazıcı, Suat Çağlayan, Süleyman Yağız, Şadan Şimşek, Tarık Cengiz, Turhan İmamoğlu, Uluç Gürkan, Yalçın Gürtan, Yavuz Bildik, Yekta Açıkgöz, Ziya Aktaş.