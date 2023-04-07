DSP'de ilk istifa geldi. Erdoğan'a destek kararı almışlardı

Onur İste istifasının ardından yaptığı açıklamada, ''Ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1985 yılında merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden gireceklerini açıkladı.

Önder Aksakal, "Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda olacağız." dedi. Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık."