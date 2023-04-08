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DSP’de ‘ittifak’ krizi: 3 genel başkan yardımcısı istifa etti

DSP lideri Önder Aksakal'ın, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamasına tepki gösteren genel başkan yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe görevlerinden istifa etti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 05:33
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DSP’de 3 genel başkan yardımcısı istifa etti

DSP’de ‘ittifak’ krizi: 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Görüşmenin ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Aksakal ayrıca, milletvekilliği seçimine de AKP listelerinden gireceklerini söyledi.

3 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Aksakal'ın açıklamasına tepki gösteren DSP Genel Başkan Yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe görevlerinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilara Tambova, "Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı; yaklaşık 5 dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe ise, "Yıllardır her kademesine emek verdiğim partimin ilk defa bir kurulundan istafa ederek ayrılma kararı almak mevcut şartlarda zorunluluk olmuştur.Bugün itibariyle DSP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım.Kamuoyuna saygılarımla" dedi.

Onur İste de görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim."

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