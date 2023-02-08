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Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj

Deprem bölgesinden dönen Kılıçdaroğlu'nun tweetinin altına, Erzurumspor'un resmi hesabından hakaret dolu mesaj geldi. SPK’ya gideceğini duyuran Kılıçdaroğlu tweetinin altına Erzurumspor hesabından, “Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK’sı ya” paylaşımı yapıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:47
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Kılıçdaroğlu'na Erzurumspor hesabından çirkin tweet

Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra SPK’ya gideceğini duyurdu.
Bu tweete cevap olarak Erzurumspor hesabından, “Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK’sı ya” cevabı verildi.
Erzurumspor sayfasından yapılan yorum kısa sürede silindi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından borsadaki manipülatif hareketlere tepki göstererek “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!” mesajını yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajına Süper Lig’den 1. Lig’e düşen, 1. Lig’de de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Erzurumspor’un sosyal medya ekibinden “Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK’sı ya” diye yazıldı.
Tweet kısa süre içerisinde silinirken bir vatandaş da yazılana tepki gösterdi.

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Yozgat
8.02.2023 18:06
Saygısızlık yapmayın bura 1923 de kuruldu  
 
Tekila
8.02.2023 18:02
Erzurum da riskli fay hattı üzerinde,  
 
M Ali
8.02.2023 18:00
Erzurum'u severim ama bu tutum çok yanlış terbiyesizce Erzurumspora yakışmadı  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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