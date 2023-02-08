Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra SPK’ya gideceğini duyurdu.

Bu tweete cevap olarak Erzurumspor hesabından, “Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK’sı ya” cevabı verildi.

Erzurumspor sayfasından yapılan yorum kısa sürede silindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından borsadaki manipülatif hareketlere tepki göstererek “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!” mesajını yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajına Süper Lig’den 1. Lig’e düşen, 1. Lig’de de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Erzurumspor’un sosyal medya ekibinden “Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK’sı ya” diye yazıldı.

Tweet kısa süre içerisinde silinirken bir vatandaş da yazılana tepki gösterdi.





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