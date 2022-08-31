Kılıçdaroğlu’ndan Altılı Masa mesajı: Bir aradayız, kararlıyız, beraber çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Kanaat Önderleri ile yapacağı program kapsamında Amasya'ya geldi.

Amasyalılar, Kılıçdaroğlu'nu kentin girişinde "Umudun adı Kılıçdaroğlu", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşıladılar. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan Amasyalı yurttaşlara seslendi.

ANKA’nın haberine göre; birliktelik mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum çok parlak değildir. Ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize miras bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Bu ülkede hep beraber, birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ATATÜRK’Ü ANDIK"

“Bugün 30 Ağustos, tarihimiz açısından son derece önemli bir gün. Sabahleyin devlet erkanı olarak Anıtkabir’e gittik. Bu ülkenin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andık. Bugün 30 Ağustos. Geleceğimiz için mücadele ettiler babalarımız, dedelerimiz. Onlar bize güzel bir Türkiye’yi armağan ettiler. Bağımsız bir ülkede, bayrağımızın altında, güzel vatanımızda, güzelce yaşayalım diye.

"30 AĞUSTOS’TA AMASYA’YA GELMEK BENİM İÇİN DE BİR AYRICALIKTIR"

Bugün Türkiye çok kamplaştı. Bu kamplaşmadan Türkiye’yi çıkartmamız lazım. Beraber, birlikte çıkaracağız. Bizim Kurtuluş Savaşı sürecinde Amasya’nın çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle 30 Ağustos’ta Amasya’ya gelmek benim için de bir ayrıcalıktır. Amasya’ya tekrar geleceğim. Bu akşam kanaat önderleri ile beraber olacağım. Daha önce gençlik kolları başkanımız bir kazada hayatını kaybetti. Onun da ailesini ziyaret edeceğim, başsağlığı dileyeceğim. Bu da benim insani görevimdir.

"BABALARIMIZIN, DEDELERİMİZİN BİZE MİRAS BIRAKTIĞI BU ÜLKEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bir şeyi sakın unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum çok parlak değildir. Ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize miras bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Bu ülkede hep beraber, birlikte yaşayacağız. Başkaları ne derse desin bu güzel ülkeye demokrasiyi getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapacağız, beraber birlikte yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim.

"SİZ GÜÇ VERİRSENİZ TAMAMINI ALLAH’IN İZNİ İLE ÇÖZECEĞİZ"

Benim umudum da bu ülkenin insanları. Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Eğer biz hep beraber birlikte olursak yenmeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Türkiye, fakirleşti, ayrıştı farkındayım. Türkiye, kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor, farkındayım. Türkiye’de derin bir yoksulluk var. Bunun da farkındayım. Ama farkında olmak yetmez, siz güç verirseniz tamamını Allah’ın izni ile çözeceğiz.

"SİZLERLE YOLA ÇIKTIK"

Altı lider bir aradayız. Altı lider aynı şeyleri söylüyoruz. Altı lider de kararlıyız, beraber Türkiye’nin sorunları çözeceğiz. En büyük gücümüz de sizlersiniz. Sizlerden güç alıyoruz. Sizlerle yola çıktık. Sizlerle Türkiye’yi büyüteceğiz ve aydınlatacağız.”