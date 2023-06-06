Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelere gönderilen elektrik faturalarına 'İnsafınız ve insanlığınız yok sizin' tepkisi

Elektrik dağıtım şirketleri, depremin ardından üç ay boyunca ertelenen elektrik faturalarını bu sürenin dolmasıyla birlikte toplu şekilde göndermeye başladı.

Depremzedeler 7 bin TL’yi bulan faturalara tepki gösterdi.

Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı.

6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN UYGULAMAYA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedeleri mağdur eden bu uygulamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler.

Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin."