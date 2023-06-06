Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelere gönderilen elektrik faturalarına 'İnsafınız ve insanlığınız yok sizin' tepkisi

Deprem bölgesine yaşanan felaketten dolayı ertelenen elektrik faturalarının gönderilmeye başlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden bu konuya çok sayıda tepki geldi. Hemen her şeyini depremde yitirmiş kişilere fatura gönderilmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelere gönderilen elektrik faturalarına 'İnsafınız ve insanlığınız yok sizin' tepkisi

Elektrik dağıtım şirketleri, depremin ardından üç ay boyunca ertelenen elektrik faturalarını bu sürenin dolmasıyla birlikte toplu şekilde göndermeye başladı.

Depremzedeler 7 bin TL’yi bulan faturalara tepki gösterdi.

Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı.

fatura-ic.jpg

6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN UYGULAMAYA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedeleri mağdur eden bu uygulamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve şunları söyledi:

kemal-kilicdaroglu-ic.jpg

"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler.

Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin."

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu ‘Değişim’ diyen İmamoğlu’na ne yanıt verdi? İsmail Saymaz açıkladı
Kılıçdaroğlu’ndan ‘MYK’ açıklaması: Toplum yenilenme istiyordu, biz de bunu yaptık
İlk kez açıkladı. İşte Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmesinin perde arkası
Malatyalı depremzede: Vali elektrik olmayan çadıra priz dağıttı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Kuşadası’nda son 1 haftada 6 yunus öldü Yaşam
Kuşadası’nda son 1 haftada 6 yunus öldü
Erdoğan resmen açıkladı: Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor Ekonomi
Erdoğan resmen açıkladı: Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor
Atiba Beşiktaş'a veda etti Spor
Atiba Beşiktaş'a veda etti
'İnat projesi' Kanal İstanbul'da yeni gelişme Güncel
'İnat projesi' Kanal İstanbul'da yeni gelişme
Zaha'nın yeni takımı belli oldu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Spor
Zaha'nın yeni takımı belli oldu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu
Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı Güncel
Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı
Rıza Çalımbay: İlk defa duyacağınız şeyler olacak Spor
Rıza Çalımbay: İlk defa duyacağınız şeyler olacak