Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet: Çağrım hala geçerli. Buyursun lütfen gelsin

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Barış Manço'dan "Halil İbrahim Sofrası" parçasını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin..." dedi.