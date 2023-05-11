Kılıçdaroğlu borsadaki Muharrem İnce hareketliliğini böyle yorumladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki gelişmelerle ilgili "Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları" dedi.

Borsa İstanbul 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü yüzde 7,87 yükselişle tamamladı.

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kalırken, Borsa tarafında bankacılık öncülüğündeki ralli dikkat çekti.

BORSA YÜKSELİŞLE KAPANDI

BIST 100 endeksi yüzde 8 primle 4 bin 850 puanın üzerini test etmesinin ardından günü yüzde 7,87 artışla 4 bin 848 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 353,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili anketlerin yayınlanması sonrası borsada yukarı doğru bir hareketlenme görüldü.

Borsada alımlar Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından hızlandı.

"BİZ BU ÜLKEYİ ZENGİN EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!”