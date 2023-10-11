Kılıçdaroğlu’ndan ‘milliyetçi’ açılımı. “Partiye ısınmalarını sağlıyoruz”

Kılıçdaroğlu tarafından ülkücü danışmanı Ramazan Kubat’a yeni bir görev verildi. Kubat, Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü olarak atandı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘milliyetçi’ açılımı. “Partiye ısınmalarını sağlıyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Genel Başkan danışmanı olarak atadığı Ülkü Ocakları eski Başkanı Ramazan Kubat’a yeni görev verdi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Kubat, “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü” olarak atandı. Kubat, “Bu bir dernek. Derneği, Genel Başkanımızla birlikte kurduk. Milliyetçi camiaya mesajlar vererek partiye ısınmalarını sağlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80’e yakın danışman ve başdanışman atadığı ortaya çıkmış, bu atamalar tartışmalara neden olmuştu. CHP’den yapılan açıklamada, 4 Haziran’dan önce atanan danışman ve başdanışmanların tümünün görevlerine 14 Haziran tarihi itibarıyla son verildiği duyurulmuştu.ramazankubat.jpg
16 HAZİRAN’DA “GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ” DEMİŞTİ

4 Haziran’dan önce atanan danışmanlardan eski Ülkü Ocakları Başkanı Kubat, 16 Haziran’da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e Twitter’dan verdiği yanıtta ise “Sana ve senin gibilere inat Genel Başkanımızın yanında, görevimizin başındayız” ifadesini kullanmıştı. 22 Ekim 2022’de ataması yapılan Kubat, söz konusu atamayı da sosyal medya hesabından “Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun tensipleriyle “Genel Başkan Danışmanlığı” sorumluluğunu almış bulunuyorum” sözleriyle duyurmuştu.

YENİ GÖREVİ, ODASININ KAPISINA YAZILDI

CHP’nin 4 Haziran’daki açıklamasına karşın görevine son verilmediği öğrenilen Ramazan Kubat’a bu kez de yeni bir görev verildiği ortaya çıktı. “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü” olarak atanan Kubat’ın Genel Merkez’de 3’üncü kattaki odasının kapısına ismi ve yeni görevi yazıldı.danismangorevchp.jpg
Kubat öncülüğünde kurulan Yeniden Kuvayı Milliye Hareketi, seçimden önce Ankara’da bir program düzenlemiş ve programa Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, dönemin milletvekili adayları Deniz Çakır, Aliye Timisi Ersever, Elif Topkaya Sevinç ve Semra Dinçer katılmıştı.

“GENEL BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE KURDUK”

Genel Başkan danışmanlığı görevinin devam ettiğini ve bir yandan da koordinatörlük görevini sürdüreceğini belirten Kubat, T24’e yaptığı açıklamada, “Bu bir dernek. Derneği Genel Başkanımızla birlikte kurduk. Milliyetçi camiaya mesajlar vererek partiye ısınmalarını sağlıyoruz” dedi.

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