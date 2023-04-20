Kılıçdaroğlu'ndan 'memur Teoman’a ziyaret. Namuslu dürüst adama sahip çıkmak görevim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Memur Teoman' olarak bilinen ve Rıza Sarraf'tan rüşvet almayı reddeden Teoman Coşkun Dudak'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Memur Teoman gibi devlete sahip çıkan memurlara ihtiyacımız var dedi.

REZA ZARRAB'TAN RÜŞVET ALMAYI REDDETMİŞTİ

'Memur Teoman' olarak bilinen Teoman Coşkun Dudak'ın ismi Rıza Sarraf'tan rüşvet almamasıyla duyuldu. 17 Aralık soruşturması kapsamında ortaya çıkan ses kayıtlarına göre Sarraf, Dudak hakkında "Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok adam almıyor” demişti. Bu konuşmalardan sonra Dudak, ‘Memur Teoman‘ olarak özellikle sosyal medyada adeta fenomen oldu.

Sarraf’ın Gana’dan Türkiye’ye getirdiği 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için sahte evrak verildiği, ‘Memur Teoman‘ın tutanağı sayesinde devletin kasasına 57 milyon lira girdiği ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaşayan Memur Teoman'ı ziyaret etti. 15 Mayıs'tan sonra Dudak'ın görevini sürdüreceğini ve çok güzel yerlerde olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kendisine teklif edilen rüşveti almayan bu yüzden ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören birisi. Bunlar devletin memuru. Teomanı ve ailesini ziyaret etmek benim için çok güzel olay benim için" dedi.

"Hangi belgeyi yok ederseniz edin, yolsuzlukların izini bulacağım"

Kılıçdaroğlu, 'parti memuru' gibi davranan 'sözde memurlara' seslendi: "Devletin içinde olup devlet memumuru değil de parti memuru gibi davranan, her türlü yolsuzluğa bulaşan sözde memurlara sesleniyorum. Hangi belgeyi yok ederseniz edin Bay Kemal o yolsuzlukların izini bulacak. Bu devlete memur Teoman gibi devlete sahip çıkanlara ihtiyacımız var.

Namuslu, dürüst adama sahip çıkmak Bay Kemal'in görevi..."