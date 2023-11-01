Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki. ‘Gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun’

Kılıçdaroğlu, gazeteciliği suç sayan ve gazeteciyi düşman gören anlayışa tepki gösterdi.

“Utanç Verici Bir Karar”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şardan’ın tutuklanmasının utanç verici bir karar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Madem ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim söylüyor herkes öğrensin!” dedi.

“Biz Gazeteciyiz”

Kılıçdaroğlu, Şardan’a destek vererek, “Tolga Şardan’a ‘Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz’ cümlesinin onuru yeter.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi "Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim söylüyor herkes öğrensin! Tolga Şardan’a “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz” cümlesinin onuru yeter."