Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş’a flaş sözler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak imza atacaksınız

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın 2 kırmızı çizgisi’nin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik, "Allah nasip eder, siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Size verilmeyen izin belgelerinin tamamına Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak imza atacaksınız." İfadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın bütün belediye başkanlarının yaptıkları bütün harcamaların hesabını verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yankılandığını kaydetti.



Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz." diye konuştu.



"DÜNYA SİYASET TARİHİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR ARMAĞAN BIRAKACAKSINIZ"



Kendi iktidarlarında her evde huzurun, bereketin olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların tamamını düzelteceklerini kaydetti.



Seçimlerin kaderini ilk kez sandığa giden 5,5 milyon gencin belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız." dedi.