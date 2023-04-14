Mansur Yavaş'tan AKP'li başkana: Hırsızlara bağırırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin Faaliyet Raporu oturumunda 2017 yılında yapılan bir ihale ile ilgili konuştu. Mansur Yavaş, söz konusu ihalenin yüksek fiyattan yapıldığına dikkat çekti.

"HIRSIZLARA BAĞIRIRIM"

Mansur Yavaş yüksek fiyattan yapıldığını iddia ettiği ihale hakkında “Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” dedi.

Yavaş'ın sözleri üzerine AKP'li Ali İhsan Ölmez'in "Bağırma" dedi. Ölmez'in tepkisine ise Yavaş'ın yanıtı "Hırsızlara bağırırım" oldu.

ÖLMEZ DAHA ÖNCE DE MASAYI YUMRUKLAMIŞTI

Mansur Yavaş’ın kendisi, resmi çalışanları ve seçilmiş meclis üyeleri hakkındaki iddialara cevap verdiği 2022 Nisan ayı meclis oturumunda eski Başkan Melih Gökçek’in Grup Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez’in, Mansur Yavaş’ın konuşmasını bölmek için sıraları dakikalarca yumrukladığı görüntülenmişti.

Ölmez, Mansur Yavaş’ın konuşma yaptığı sırada Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kürsüye yürümek istemiş, Ölmez’e CHP’li ve İYİ Partili Meclis üyeleri tepki gösterince tartışma çıkmıştı.

YAVAŞ: HAKARET EDİP CEVABINI DUYMAK İSTEMİYORLAR

Konuşmasını engellemeye çalışan AKP'li Vekili Murat Köse, Ali İhsan Ölmez ve grup üyelerine tepki gösteren Yavaş, “Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üreten, ‘duyduk’, ‘tahmin ediyoruz’, biliyoruz’ kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan asla öteye geçemeyeceklerdir. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin” diye konuşmuştu.