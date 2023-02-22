Engin Ardıç’tan iğrenç yazı. “Kılıçdaroğlu, hiç boşuna ‘AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin''

İktidar yandaşlığıyla tanınan Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç bugün köşesinde yayınladığı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Daha depremin, vatandaş üzerindeki etkisi geçmemişken, enkazlar kaldırılmamışken Ardıç’ın oy hesabı peşine düşmesi tepkilere sebep oldu.

''Hopursan da bopursan da'' başlığıyla kaleme aldığı yazıda Ardıç,

‘’Seçim zamanında yapılacak. Zamanı derken, ama 14 Mayıs ama 18 Haziran, onu bilmem. 28 Mayıs mı olur 4 Haziran mı, onu da bilmem. Ama sarkmayacak, gecikmeyecek ve kimse "müebbet hapis" tehdidi altına girmeyecek. Tabii ortaya bir de "Deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacak?" sorusu çıktı.

İktidar ileri gelenleri, "Çadırlarda da oy kullanılır" diyorlar... 1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra, "konteynerlerde" de oy kullanılmış.

Demek ki oluyormuş...’’ ifadelerini kullandı.

‘‘VEKİL SAYILARI DEĞİŞMEYECEKTİR’’

‘’Deprem gören illerde "vekil sayıları" da değişmeyecektir.

Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için.

Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş.

Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...

Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak.

Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez.’’

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI TEPKİ ÇEKTİ

Ardıç’ın yazısının tepki çeken kısmı ise son bölüm oldu. Ardıç yazısının bu kısmında Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

‘’Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin.

Genel sonuç değişmeyecek.’’