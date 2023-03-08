Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlik yıllarında eşine yazdığı şiir ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu için evlenmeden önce bir aşk şiiri kaleme aldı. Şiir sosyal medyada gündem oldu.

Kayseri’den Sevgiliye isimli şiir 07.04.1974 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaleme alınmış. Kılıçdaroğlu’nun, üniversiteyi yeni bitirdikten sonra, uzman yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı'nda işe başladığı dönemlere denk gelen işte o şiiri;

KAYSERİ'den SEVGİLİYE

(Selviye)

Sana sunmalıyım en güzelini

Mutlulukların

Sevmeliyim seni dileğimce

Kollarım hep seni bulmalı

Gözlerinde görmeliyim sevinci

Ve ak

Ve güzel

Ve engin yüreğinde

(7.4.1974 Kemal Kılıçdaroğlu)