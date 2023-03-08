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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Saray’a ne olacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Saray'ı için planı belli oldu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:52
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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Saray’a ne olacağını açıkladı

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Saray’a ne olacak
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda çalışmalarını Çankaya Köşkü'nde yürüteceğini belirtti.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in aktardığına göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kullanmayacak mısınız? Orası ne olarak kullanılacak?" sorusuna, "Onun için bir formül, bir çözüm buluruz. Onu zamanı geldiğinde düşünürüz" dedi.

TAVİZ VERİLEMEYECEK

Kılıçdaroğlu, dış politikayla ilgili soruları da cevapladı; Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları, Suriye politikaları, Kıbrıs meselesi, Ege, Karadeniz ve Kafkaslar gibi başlıklarla ilgili "Bu meselelerde ülkemizin ulusal çıkarlarından milim taviz verilmeyecek" dedi.

İktidar tarafından kullanılan, "Savunma sanayi projelerinden, yerli ve milli üretimlerden vazgeçilecek. İHA, SİHA projeleri durdurulacak" eleştirisi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, savunma sanayiinde de dış politikadaki gibi adımlar atılacağını, 'daha büyük milli üretimlere ve projelere imza atılacağını' söyledi.

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