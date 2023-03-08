Kılıçdaroğlu'nun posterini CHP'den önce astılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi de olan Rize’de Millet İttifakının ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlenmesinin ardından, Demokrat Parti Rize il binasının dışına büyük bir Kılıçdaroğlu posterini Rize Meydan’ından görünecek şekilde astı.

DEMOKRAT PARTİ CHP'DEN ÖNCE KILIÇDAROĞLU POSTERİ ASTI

Demokrat Parti, CHP Kılıçdaroğlu Posterini CHP Rize’den önce asmanın yanında bir ilki de gerçekleştirdi. Demokrat Parti Rize’de bir ilki gerçekleştirerek kendi partisine başka bir partinin liderinin posterini astı.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU İTTİFAKIMIZIN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

DEMOKRAT Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik Rize’ de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu güne kadar bir parti bir başka partinin genel başkanı kendi binasına asmaz. Ama bu durum başka bir durum. Sayın Kılıçdaroğlu ittifakımızın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu nedenle posterini parti binasına astım. Seçim sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu’ nun ve ittifakın Rize milletvekili adayının kazanması için var gücümle çalışacağım” dedi