Kılıçdaroğlu’nun mitingine AKP’li belediye önce bariyer koydu sonra kaldırım taşlarını söktü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Çatalca’da düzenleyeceği miting öncesi AKP’li Çatalca Belediyesi akıllara zarar işlere imza attı.



Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, halkın mitingin yapılacağı meydanı dolduramaması için Millet Bahçesi'nin etrafına bariyer koyma talimatı verdiği iddia edildi. Emniyet’in ise izdiham olacağı gerekçesiyle bariyerleri kaldırdığı belirtildi.



Sonrasında başkan Üner’in talimatıyla meydanı daraltmak için Fen İşleri Müdürlüğü çalışma başlatarak sağlam kaldırım taşlarını söküp yerine takmaya başladığı öne sürüldü.



İşte kare kare o görüntüler:



