Yeniçağ Ümit Özdağ'ın kararını da önceden bildi. Neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız her an Yeniçağ'a bakın

Editör: İsa Karaaslan

Yeniçağ, Türkiye gündemini kulis haberleri ile sarsmaya devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan bugün Erdoğan'a desteğini duyurdu. Oğan'ın kararının açıklamasından saatler önce Yeniçağ üç ayrı haberle durumu okurları ile paylaşmıştı. Yeniçağ, Sinan Oğan'ın kararında olduğu gibi Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinden çıkan kararı da önceden açıkladı.

Bugün de merakla beklenen Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinden birleşme çıktı. İlk konuşan isim Kılıçdaroğlu, ortak bir mutabakat metnine imza attıklarını ve seçim sonrası tekrar konuşup Türkiye'yi huzura kavuşturacaklarını söyledi. Özdağ, düzenlenen ortak basın toplantısında "Vatanımız için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz." dedi.

Yeniçağ merakla beklenen açıklamadan önce yaptığı haberlerle kararı duyurmuştu.

Dün Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in "Ümit Özdağ'ın yarın açıklayacağı karar belli oldu... Özdağ ile Sinan Oğan'ın yolları ayrıldı" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile dağılan Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yollarının ayrıldığı ifade edilirken, Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu'na desteğini ya da tarafsız kalacaklarını açıklayacak."

Yeniçağ, Özdağ-Kılıçdaroğlu açıklamasından saatler önce yaptığı diğer haberinde ise "CHP çevrelerinden edinilen bilgilere göre, masadaki bu pürüzlerin giderileceği ve anlaşmanın önünde bir engel olmayacağı ifade edildi." denildi.

İşte o haberler: