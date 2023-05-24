Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu. Ümit Özdağ'dan bakanlık açıklamasI

Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında "bakanlık talebi" hakkında açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu. Ümit Özdağ'dan bakanlık açıklamasI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ SZC TV yayınına katıldı.

Özdağ burada yaptığı açıklamalarda, "İçişleri Bakanlığı" talebine ilişkin de konuştu.

Özdağ, “Bakanlık meselesi, hükümet kurulmadan konuşulacak bir mesele değil. Bakanlık meselesi 28 Mayıs’tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer paydaşları ile konuşacağı bir konudur.” dedi.

"SURİYELİLERİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK YOLLAYACAĞIM"

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçmeden önce sosyal medyadan bir paylaşım yapmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

"TÜM TÜRK HALKINA ÇAĞRIM, 13 MİLYON SIĞINMACININ KALMASINI İSTİYOR MUSUNUZ, İSTEMİYOR MUSUNUZ?"

Özdağ'a HDP seçmenine bir mesajı olup olmadığı da soruldu. Özdağ şunları söyledi:

"Tüm Türk halkına çağrım şu; 13 milyon sığınmacının Türkiye'de kalmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eczaneye gittiğinizde ilaç için kendiniz para verip, Suriyelinin bedava ilaç almasını istiyor musunuz? 2011'den bu yana her Türk vatandaşının cebinden 1800-1900 dolar çıktı sığınmacılar için.”

SİNAN OĞAN'IN TERCİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Oğan'a ilişkin, "Sinan Bey’le arkadaşlığımız bitmedi ama bence yanlış bir tercih yaptı" dedi.

BAKANLIK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Özdağ, "Milli Eğitim Bakanlığı'nı ister misiniz?" sorusuna da “Buna cevap verirsem sanki biz bir şey istemişiz gibi algılanacak. Henüz teknik boyutları irdelediğimiz bir süreçten geçiyoruz” yanıtını verdi.

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