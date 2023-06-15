Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi ortaya çıktı. İmamoğlu ve Özgür Özel 'değişim hareketi' başlatmıştı

İmamoğlu ve Özgür Özel’in ‘değişim hareketi’ başlattığı CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi ortaya çıktı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir atama yapmayı düşünüyor.

Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi ortaya çıktı. İmamoğlu ve Özgür Özel 'değişim hareketi' başlatmıştı

CHP’de seçimlerin ardından başlayan “değişim” tartışması eşliğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni A takımındaki dönüşüm de devam ediyor. Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Örgütten sorumlu koodinatör" olarak 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u düşündüğü konuşuluyor.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit'in haberine göre; CHP'nin A takımındaki değişiklikler devam ediyor. Son MYK değişikliğinde örgütleri doğrudan kendisine bağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu görev için iletişim halinde olacağı bir koordinatör ataması bekleniyordu. Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görev için Meclis 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u değerlendirdiği konuşuluyor.

CHP'de tüzük gereği MYK üyelerinin Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilmesi gerekiyor. Özkoç, CHP’nin 37 Olağan Kurultayı’nda PM üyesi olmadığı için direkt Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla “koordinatör” sıfatıyla görev alabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan MYK üylerinin yerine yeni isimleri atamıştı. 18 olan üye sayısını 15'e düşürmüştü. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte beş isim yeni MYK'da yer almıştı.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı liste dışı kalmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini direkt kendine bağlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun kongre süreçlerinde etkin olma amacıyla örgütleri kendine bağladığı yorumları yapılmıştı.

Yapılan ilk MYK'nın ardından da kısa süre içinde örgütlerle ilgili yeni bir planlamaya gidileceği belirtilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, örgütleri 7 bölgeye ayırıp, iletişim halinde kalacağı bir koordinatör ataması bekleniyordu.

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