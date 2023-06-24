Murat Karayalçın, CHP’de 'değişimin adresi'ni tarif etti: Ağır bir yenilgi, böyle devam edemeyiz

SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Sözcü TV'deki 'Nokta Atışı' programında gazeteci İpek Özbey'e konuk oldu.

Karayalçın, seçim gündemi ve CHP'deki değişim seslerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karayalçın'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"EKREM BEY 'SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUM' DİYOR"

"Ekrem Bey ben sürecin önünü açmak istiyorum diyor. Ekrem Bey'in böyle bir düşünce içinde olduğu sonucuna vardım. Sürece önderlik etmek istiyorum içinde olmak istiyorum gibi düşünceyi seslendiriyor.

"SEÇİM KAZANILSA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI OLACAKLARDI"

Bir defa bu İBB Başkanı konumunda olan bir siyasetçi için bana göre düşünülmesi gereken bir şey. Yalnızca ben belediye başkanlığı ile uğraşırım diyemez. Zaten öyle dememesi gerektiğini bu seçim sürecinde yaşadık. İki belediye başkanı da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevi verildi altılı masa tarafından. Kazanılsaydı seçim cumhurbaşkanı yardımcıları olacaklardı.

"BEN DE İMAMOĞLU GİBİ DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ GÖRÜYORUM"

Her iki belediye başkanı da 14-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye siyaseti için görevler yüklendi. Sen, kardeşim belediyenin işine bak, İstanbul'un Ankara'nın işine bak demedi. Şimdi o görevleri üstlenmiş, bana göre onun gereğini de yerine getirmiş biri olarak Ekrem Bey ben böyle bir değişikliği gerekli görüyorum diyor. Ben de öyle görüyorum.

"BİZ SOLCUYUZ, ATATÜRKÇÜYÜZ, AYDINLANMACIYIZ, CHP'NİN ALTIN ÜÇGENİDİR BU"

"CHP'de ne değişmeli?" sorusuna yanıt veren Murat Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, solcuyuz. Atatürkçüyüz ve aydınlanmacıyız. CHP'nin altın üçgenidir bu. Sosyal demokrasi, cumhuriyetçilik, Atatürkçülük ve Anadolu aydınlanması. CHP bu üçgenin içindedirler. Kimi bir köşeye yakın olabilir, kimisi başka köşeye yakın olabilir ama mutlaka o üçgenin içindedir. Bu değiştirilemez. Bunun değiştirilmesi teklif bile edilemez. Sorun, bizim bu kimliğimizin kullanılması, öne çıkarılmasıdır. Burada bir yeni arayışın peşinde değilim. Olmasını gerekli görmüyorum.

"DEĞİŞİM DEĞİL DÖNÜŞÜM, CHP'NİN ÖRGÜT YAPISI DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Ben değişim sözcüğünü değil dönüşüm sözcüğünü kullanıyorum. Ben, CHP'nin örgüt yapısının dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çalışma yapıyorum.

"OLİGARŞİK YAPI VAR GENEL MERKEZDE"

Önce biz bu seçimi CHP'nin örgüt kapasitesini tam olarak kullanmadığımız için kazanamadık ya da istediğimiz sonucu alamadık. CHP, örgüt kapasitesini kullanamadı. Öteki siyasi partiler için de öyledir ama bizim için CHP için örgüt kapasitesi demek 3 temel işlevi eş zamanlı ve eş değerli olarak yerine getirilmesi demek. Örgüt, partimizin izleyeceği siyaseti belirlemelidir. CHP örgütünün izleyeceği siyaset, örgüt tarafından belirlenmiyor. Oligarşik yapı var genel merkezde. Genel merkez yöneticileri ve onların danışmanları, onların katkı aldığı teknisyenler, akademisyenler CHP siyasetinin ne olması gerektiğini karara bağlıyorlar. Örgüt bunun içinde yok. Bu, örgüte tebliğ ediliyor. Örgüt bunu genel merkezin kararı olarak öğreniyor.

"CHP'DE ÖRGÜT, KAPASİTESİNİ KULLANAMIYOR"

İkincisi CHP örgütünün kapasitesini kullanabilmesi için CHP milletvekili adayları, belediye başkanı adaylarını, meclis üyesi, il meclis üyesi adaylarını belirleyebilmesi gerekiyor. Örgüt bunu da yapamıyor. Bu da yukarıdan tebliğ ediliyor. Bunlar çok uzun süredir yapılmıyor. On yıllardır bu yapılmıyor.

Üçüncü işlev de ben, ona broşür-pankart-afiş, seçim güvenliğini de eklemek gerekir. Olağan siyasi işlerin yürütülmesi işlevi. Bu üçünün eş değerli olması gerekir. İlk iki işlev olmayınca üçüncüden de sonuç çıkmıyor. O örgüt kapasitesinin yeterince kullanamamanın temel nedeni oluyor.

"CHP ÖRGÜTÜ EFSANEVİ BİR ÖRGÜT"

Benim önerim CHP örgütünü tam kapasite ile çalışır hale getirmek. Bu örgüt bana göre efsanevi bir örgüt. CHP, bir defa kapatıldı. 12 Eylül yönetimi kapattı ve 12 yıl kapalı kaldı. CHP'nin mallarına iki kez devlet tarafından el kondu. CHP, bir kez barajın altında kaldı. Ben buna siyasi sıfır diyorum. CHP, siyasi sıfır ile yüzde 42,5 arasında oy alabilen bir örgüt. O nedenle ben CHP örgütünün efsanevi olduğunu söylüyorum. Bu örgütün kapasitesinin on yıllarca kullanılamaması iki siyasi tembelliği bir araya getirdi. Örgüt biraz rahatlık içinde ben buna tembellik diyorum. Çok iyi konuşan biri, masaya yumruk vuran biri gelsin bizi kurtarsın. İkincisi de mademki biz oyumuzu artıramıyoruz, sağdan siyasetçi transfer edelim dedik. Bu da tembellik. İkisi de doğru değildi. Bu seçimde ağır biçimde görüldü.

"CHP ÖRGÜTÜNÜN TAŞRA YAPISINI DEĞİŞTİRELİM"

Yapılması gereken CHP'nin efsanevi örgütünün kapasitesini tam olarak harekete geçirmek. Onu bu yapıda yapamıyoruz. O yüzden yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var, gelişmelerin, yaşadıklarımızın ışığında. Genel Merkezi, CHP örgütünün taşra yapısını değiştirelim.

"AĞIR BİR YENİLGİ, BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ"

Bu seçimde yüzde 25'in altındayız. Bu ağır bir yenilgi. Biz böyle devam edemeyiz. Ekrem Bey'in de dediği bu. Bu yapıyı değiştirmek zorundayız. Herkes bir yerini tarif ediyor ben yapıyı tarif ediyorum. Ben şahsı kurul, kurul üyelerini tarif etmiyorum."