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Baş döndüren zenginlik haberi. Kris Jenner evi olduğunu unutmuş

Aile üyelerinin özel hayatlarına odaklanan televizyon şovlarıyla tanınan Kardashian ve Jenner ailesi, sadece kamera karşısındaki tartışmalarıyla değil aynı zamanda özel hayatlarında sahip oldukları servetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Programın son bölümünde Kris Jenner yaptığı gayrimenkul itirafıyla 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 21:54
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Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner evi olduğunu unuttuğunu söyledi

Baş döndüren zenginlik haberi. Kris Jenner evi olduğunu unutmuş
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Televizyon programlarından kazandıkları şöhreti milyar dolarlık bir servete dönüştürdükten sonra, Kardashian/Jenner klanının üyeleri oldukça etkileyici bir emlak portföyü oluşturmuş görünüyor.

Özel hayatlarını anlatan programın son bölümünde 66 yaşındaki Kris Jenner, 1,6 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesine sahip olduğunu unuttuğunu itiraf ettiğinde Kardashians izleyicilerini hayrete düşürdü.

Jenner unuttuğunu söylediği daireyi hediye paketlemek ve şampanya saklamak için kullandığını söyledi.

The Kardashians'ın Perşembe gün yayınlanan bölümünde, 170 milyon dolarlık serveti olan 66 yaşındaki iş kadını, kızıyla birlikte unuttuğu mülkünü yeniden keşfetti. Jenner'ın ayrıca dört evi daha var: Calabasas'ta üç apartman dairesi ve La Quinta, California'da 9 milyon dolarlık bir malikane... 

Annesinin yaptığı açıklamayla şaşkına dönen 38 yaşındaki kızı Khloe ise alaycı bir şekilde "Zengin olmak için sabırsızlanıyorum, bir yerlerde mülküm olduğunu unutmak istiyorum" dedi ve  ekledi "Ah, Beverly Hills'de bir dairem var! Bunu unutmuştum!'

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