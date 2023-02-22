'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı depremde hayatını kaybetti. Annesiyle birlikte enkaz altında kaldı

Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında Yaklaşık bir ay önce 'Kim Milyoner Olmak İster’e katılan ve sosyal medyada bir süre konuşulan Simay Atlı’da vardı.

ANNESİ İLE BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıkmıştı.