Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı büyük sırrını ağzından kaçırdı

Independent Türkçe'nin haberine göre, ITV'nin popüler yarışma programının geçen haftaki bölümünde Maria King adlı bir yarışmacı yer aldı. Maria peş peşe soruları yanıtlarken, programın süresinin bittiğini belirten efek sesi duyuldu.

Kim Milyoner Olmak İster? izleyicileri şüphesiz programın formatından ötürü Maria'nın yarışmaya bir hafta sonraki bölümde devam edeceği sanıyordu. Efek sesi duyulduğunda sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya sordu:

Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Maria beklenmedik bir cevap verdi:

Gidip üstümü değiştirmem gerekecek.

Ardından aceleyle ekledi:

Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?

Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor.

Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp 1 saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, programın günler sonra çekildiği izlenimi yaratılıyordu.

Hataya eğlenceli tarafından bakan Clarkson, evdeki izleyicinin havasını bozmamak için çelişkiyi kabul etmeden önce güldü.

Tam olarak bu anlama geliyor.

Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz. Şimdi paniğe kapılacaksınız ve haftaya görüşeceğiz.

Sonucu "Bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor" dedi. Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre "Bir dahaki sefere" geri dönecek.