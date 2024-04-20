21 üyeden oluşan İYİ Parti Başkanlık Divanı da belirlendi. Kurumsal İlişkiler Başkanı olan Şükrü Kuleyin 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda Divan Başkanlığına önerileceğini açıkladı.

Partilerin özellikle çok adaylı kongre ya da kurultaylarında Divan Başkanlarına önemli görevler düşer.

Birincisi düzenin sağlanması ve serbest rekabet ortamın sağlanmasıdır.

İkincisi ise tarafsız kalmasıdır.

Şükrü Kuleyin İYİ Parti’nin akil siyasetçilerinden birisidir.

Sosyal medyada yaptığı açıklamayı İYİ Parti açısından çok olumlu gördüğüm için aynen yayınlıyorum.

“Dostlar;

Genel Başkanımızın çağrısı ile partimiz olağanüstü kongreye gidiyor.

Kurucusu olmaktan onur duyduğum partimin kurultayında büyük ihtimal divan başkanı olacağım.

Koray Aydın abim.

Müsavat Dervişoğlu dostum.

Tolga Akalın ise kardeşimdir.

Delege arkadaşlardan vicdanlarının sesini dinleyerek partimizi bir adım daha ileri hangisi getirecekse ona oy vermelerini rica ediyorum.

Ben Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ile yol yürüdüm.

Bugüne kadar şahsıma güven duyarak verdiği görevler için teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.

‘Hür ve Müstakil’ adı verilen bana göre ise 3. yolumuzun savunucularının başında geliyorum.

Günlerdir izliyorum herkes suçlu arıyor.

Doğrudur;

Merhum Demirel’in dediği gibi ‘Mağlubiyet Yetimdir’

Ama;

Ben her türlü yanlışlarımıza, hatalı tercihlerimize ve iki yumruğun arasına sıkışmamıza rağmen alınan %4.60 oyu başarısızlık kabul etmiyorum.

Özellikle Ankara, İstanbul ve Iğdır’da aday çıkarmasa idik bu sonuçlar çok daha farklı olabilirdi.

Başaramadık.

Burada suçlu aramak yerine sorumluk almaktır önemli olan.

Sayın Genel Başkanımız bu sorumluluğu almıştır.

Bize düşen görevde o sorumluluğu paylaşmaktır.

Öncelikle;

Bizlerde divan üyeleri olarak partimizi sağ salim kurultaya götürmekle mükellefiz.

Öyle sosyal medyadan kimse bize akıl vermesin.

Kimse de partimize elbise dikmesin.

Bende şahsım olarak nasipse son görevimi yapacağım.

Bundan sonra ise partimin sade bir üyesi olarak kalmak istiyorum.

Aday adayı arkadaşlarımdan beni GİK listelerine yazmamalarını rica ediyorum. (Genel İdare Kurulu– OU)

Ben kurultayların çözüm üretme yeri ayrıca hesaplaşma değil helalleşme yeri olduğuna inananlardanım.

Biz;

Bu yola çıkarken sırtımızdaki heybenin iki gözünün birinde ‘asalet’ diğerinde ‘ikrar’ vardı.

Bu dönem dinlemek ve yeni bir kitap daha yazmak istiyorum.

Tüm aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum.

Görevimiz boyunca bize hakkı geçen partimin tüm mensuplarından helallik istiyorum.

Ben ise tüm partililerimize şayet bir hakkım geçmişse helal olsun diyor, bu arada birilerinin kalbini kırdıysam da özür diliyorum.

Kalın sağlıcakla.”

Değerli okurlarım,

Bir siyasetçide olması gereken parti sevgisi, özgüven, asalet ve ikrar tam da işte budur.

Açık sözlülükle yaptığı bu açıklamayı özellikle son 20 yıldır tek bir siyasetçide asla görmedik.

Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan Kuleyin, Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayarak aldığı sorumluluğa, “Bize düşen görevde o sorumluluğu paylaşmaktır” diyerek ortak olmaktadır.

%4.60 oyu başarısızlık kabul etmeyen Şükrü Kuleyin “Başaramadık” ifadesi ile “Özellikle Ankara, İstanbul ve Iğdır’da aday çıkarmasa idik” değerlendirmesi son derece gerçekçidir.

Anlaşılan o ki İYİ Parti Kurultayı çok önemli gelişmelerle sonuçlanacak.