﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu

Kaza, 5 Ocak Perşembe günü, Refik Cesur Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. yönetimindeki 80 DT 968 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen 80 ADH 826 plakalı Özlem K. yönetimindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki ticari aracın üzerine düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Ali M.'yi ambulansla hastaneye götürdü.
Yaralının tedavisi devam ederken kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü Ali M.’in otomobile çarptıktan sonra bir hafif ticari aracın üzerine uçup düştüğü anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.(AA)
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