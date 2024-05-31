Kiracılar dikkat! 1 Temmuz’dan sonra gelecek zam belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Dünya
Kiracılar dikkat! 1 Temmuz’dan sonra gelecek zam belli oldu

Kiracılar gözlerini 1 Temmuz’a çevirdi. Fahiş kira fiyatlarını önlemek için getirilen yüzde 25’lik zam sınırında sona gelindi. Gayrimenkul uzmanları bu sınırlamanın pek de geçerli olmadığını kiralara yapılan zamların yüzde 100 aştığını belirtti. Uzmanlar yüzde 25’lik sınırlama tamamen kalktığında ise kira bedellerinin ne kadar yükseleceğini de açıkladı.

Türkiye’de konut kira artışlarına getirilen sınırlama dönemi sona eriyor. 8 Haziran 2022 tarihinde Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile getirilen %25’lik zam tavanı, sektör temsilcilerinin ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarıyla son buluyor.

1 TEMMUZ’DA KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Piyasada yeterli karşılığı bulunmayan bu sınırın, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılması bekleniyor. Bu tarihten sonra, kira sözleşmelerinin 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yenilenmesi ve beş yılını dolduran kiracılar için kira tespit davalarının açılabilmesi öngörülüyor.

YILLIK YÜZDE 120 ARTTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Mayıs ayındaki açıklamasına göre, kira davalarında arabuluculuk sürecine başvuru sayısı 169 bin 255’e ulaşmış, ancak bu başvuruların 62 bin 783’ünde anlaşma sağlanamamış. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, TÜFE’nin “gerçek kira” endeksindeki yıllık %120’nin üzerindeki artışa dikkat çekerek, mevcut kira sınırlamasının piyasa gerçeklerini yansıtmadığını belirtiyor.

1 TEMMUZ’DAN SONRA YÜZDE 65 YÜKSELİR

1 Temmuz’dan sonra beklenen, TÜFE oranında kira artışlarının, mevcut kira bedellerini %65 civarında yükseltebileceği öngörülüyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ise, iki yıldır uygulanan %25’lik kira artış sınırlamasının, kira değerlerini baskı altında tuttuğunu ifade ediyor.

Maya, bu uygulamanın sürekli olamayacağını ve bir gün sona ereceğini vurguluyor. Kira sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, piyasanın daha gerçekçi bir dengeye oturması ve kira değerlerinin TÜFE oranlarına uygun bir şekilde artması bekleniyor.

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