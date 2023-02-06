Vatandaş yetkililere böyle seslendi: Burası: Hatay Kırıkhan UMKE yok AFAD yok unutulduk burada iki ceset var çıkartamıyoruz

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde video paylaşan vatandaş yetkililerden yardım istedi.

Vatandaş şu sözleri kullandı:

Burası : Hatay Kırıkhan. UMKE yok AFAD yok. Bak biz burada unutulduk. Bakın burada iki ceset var. Çıkartamıyoruz. Lütfen sosyal medyadan yayın. Burası Hatay Kırıkhan.

NE OLDU?

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 10 ilimizi vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.



