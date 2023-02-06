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Hatay'da 'babaaa babaa' diye seslendi. Enkazdan ses gelmedi

Türkiye'yi gece saatlerinde sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından ülkenin bir çok yerinden enkaz çığlıkları gelmeye devam ediyor. Hatay'da bir kızın enkaz altındaki babasına seslendiği video yürekleri dağladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:51
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Hatay'da enkazın altında kalan babasına seslendi

Hatay'da 'babaaa babaa' diye seslendi. Enkazdan ses gelmedi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem birçok ili salladı.

Hatay'da da büyük bir yıkıma neden olan depremde açıklanan verilere göre şu anlık 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

200 binanın yıkıldığı belirtilen Hatay'dan çaresiz insanların çığlıkları gelmeye devam ediyor. 

Hatay'da bir kız çocuğu enkaz altında kalan baba evine gelerek “Babaaa, Allah’ım sen yardım et, babaaaa” diye seslendi.

Ancak enkazdan herhangi bir ses gelmedi.

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