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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan haber alınamıyor. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar endişeli

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan haber kanallarının canlı yayın yapmaması dikkat çekiyor. Çok sayıda vatandaş yakınlarına ulaşamadığı için endişeli. Sosyal medyada Kahramanmaraş ile ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:28
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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan haber alınamıyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan haber alınamıyor. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar endişeli
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 7.4 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi ise 7.7 olarak revize etti.

Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım var.

Depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi de yaralandı. Öte yandan 1710 bina yıkıldı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta son açıklanan duruma göre 70 kişi hayatını kaybederken 200 kişi yaralandı. Kentte can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ’I HİÇBİR KANAL GÖSTERMİYOR

Sabah saat 04.17’de meydana gelen deprem sonrası tüm haber kanalları ve internet siteleri depremle ilgili bilgileri iletmeye başladı. Tüm kanallar deprem yayınına geçerken bir ayrıntı dikkat çekti. Depremde ağır hasar alan Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Adana gibi kentlerden canlı yayınlar geçerken Kahramanmaraş’tan bir bilgi gelmemesi dikkat çekti. Öte yandan AFAD ve Kızılay ekiplerinin Kahramanmaraş’a gidip gitmedikleri ise belirsizliğini koruyor.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ AKRABALARININ DURUMLARINDAN ENDİŞELİ

Öte yandan çok sayıda vatandaş Kahramanmaraş’ta yaşayan yakınlarının durumlarından endişeli. Yakınlarıyla telefonda görüşemeyen vatandaşların endişesi, televizyonlarda da kentten canlı yayın geçmemesi nedeniyle artıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM VAR

Sosyal medyada Kahramanmaraş’taki durumla ilgili çok sayıda paylaşım var. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

 

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