Bir mahalle haritadan silindi. Yer: İslahiye. Vatandaş paylaştı: Acil yardım bekliyoruz

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşın “Acil yardım bekliyoruz” diyerek paylaştığı video Atatürk mahallesinin durumunu gösterdi.

İslahiye'de Atatürk mahallesinde deprem görüntülerini paylaşan vatandaş şu sözleri kullandı:

“Gaziantep İslahiye ilçesi Atatürk mahallesi. Çok sayıda yıkılmış apartman var. Enkaz altında çok sayıda insan var. Acil yardım bekliyoruz”

NE OLDU?

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 10 ilimizi vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.