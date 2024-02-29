Kırmızı etteki fiyat artışlarından kasaplar da rahatsız

Kaynak: AA
Kırmızı etteki fiyat artışlarından kasaplar da rahatsız
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bazı firmaların ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışına giderek fırsatçılık yaptığını söyleyerek, fiyat artışlarından kasap esnafının da rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, her ramazandan bir hafta önce kırmızı ete zam geldiğini fakat bu sene ramazandan 25 gün önce spekülatörlerin, aracıların ve bazı büyük et tedarikçilerinin anormal fiyat artışına neden olduğunu bildirdi.
Her ramazan öncesi fırsatçılık yapmak isteyenlerin çıktığını aktaran Yardımcı, "Bu fiyat artışlarından kasap esnafı da rahatsız, et satışlarını neredeyse yarıya düşürdü. Bu alanda Rekabet Kurumunun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalar çok önemli." diye konuştu.
Federasyon Başkanı Yardımcı, Türkiye'de yeteri kadar hayvan varlığı ve kırmızı et olduğunu dile getirdi.
Üreticinin, kasabın ve vatandaşın korunmasının önemine dikkat çeken Yardımcı, konuşmasını şöyle tamamladı:
Yardımcı, kırmızı etin besin değeri çok yüksek, kalsiyum, fosfor, A, B, D vitaminleri ve kan hücrelerini yenileyen tek mineral kırmızı et olduğu8nu söyleyerek, federasyon olarak fiyatları yükselten spekülatörlere biz de fırsat vermeyeceklerini belirtti.
Ayrıca Yardımcı, ramazanda vatandaşımızın kırmızı ete rahat ulaşabilmesi olduğunu ve onun için ulaşan tüm şikayetleri ilgili birimlere ilettiklerini belirtti

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