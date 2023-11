Kış boyu hasta olmamayı garantileyin. Besin listesi ortaya çıktı

Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlardan korunmak için, C vitamini bakımından zengin yiyecekleri beslenmenize dâhil etmek iyi bir fikirdir.

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, ruh halini iyileştirir, enerji verir, hücreleri hasardan korur ve cildin, damarların, kemiklerin ve kıkırdakların sağlığını destekler.

KIŞIN HASTA OLMAK İSTEMEYENLERE ÖZEL BESİN LİSTESİ…

C VİTAMİNİ KAYNAKLARI ACI BİBER

Bir yeşil biber 109 mg C vitamini veya günlük ihtiyacınızın %121’ini içerir. Buna karşılık, bir kırmızı biber, 65 mg veya günlük ihtiyacınızın %72’sini sağlar.

PORTAKAL

Diğer turunçgiller gibi portakallar da C vitamini açısından zengindir. Sıkça tüketilen portakallar, diyetteki C vitamini alımının büyük bir bölümünü oluşturur. Bir orta boy portakal (Citrus sinensis), günlük ihtiyacınızın %92’si olan 83 mg C vitamini sağlar. Orta boy bir mandalina ise 24 mg veya günlük ihtiyacınızın %27’sini içerir.

KIRMIZI DOLMALIK BİBER

Bir bardak doğranmış kırmızı dolmalık biber, bir portakalın yaklaşık üç katı (190 mg) C vitamini içerir. Kırmızı biber aynı zamanda göz sağlığını destekleyen mükemmel bir A vitamini kaynağıdır. Tüm dolmalık biberler bol miktarda C vitamini içeriğine sahip olsa da en çok kırmızı renkli olanlardır.

DOMATES

C vitamininizi artırmak için salatalara, makarnalara ve çorbalara domates ekleyin. Ayrıca folat ve potasyum açısından da zengindirler.

BROKOLİ

Brokoliden C vitamini almanın en iyi yolu onu kaynatmak veya kızartmak yerine çiğ veya buharda pişirmek.

ÇİLEK

Meyveler diyetinizdeki C vitamini alımını artırmak için çok lezzetli bir atıştırmalıktır. Kahvaltılık gevreğine ekleyebilir ya da direkt tüketebilirsiniz.

KALE

Kale genellikle süper yiyecek olarak gösterilmektedir. Kış boyu hasta olmamayı garantileyin! Meğer en zengin C vitamini kaynağı oymuş…

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası hem C hem de K vitamini açısından harika bir kaynaktır.

PATATES

Samantha, belki de daha şaşırtıcı olanı patatesin hem iyi bir C vitamini, B6…