Uzmanlar açıkladı. Kış depresyonundan korunmak için neler yapılmalı? 

NTV’nin haberine göre; Uzun gecelerin ve gri günlerin olduğu sonbahar ve kış mevsiminde birçok insan artan karamsarlık veya depresyon duygularından şikâyet ettiği biliniyor. İnsanlar yapay ışık altında iç mekânlarda daha fazla vakit geçiriyor ve doğal güneş ışığından mahrum kaldığı vurgulandı.

Uzmanlara göre ise insanların bu kış üzgün veya depresif hissetmekten kaçınmasının birkaç yolu bulunuyor.

Peki, kış depresyonundan korunmak için neler yapılmalı?

HER GÜN SABAH VE ÖĞLEN GÜNEŞ IŞIĞI ALIN

2017'de Jeffrey Hall, Michael Robash ve Michael Young, dünyadaki herkes için sirkadiyen ritmi kontrol eden moleküler mekanizmaları keşfettikleri için Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

Nobel ödüllü çalışmaya göre insanların beyninde, günlük davranışlarının ve vücutsal işlevlerinin Güneş'e göre çalışmasını sağlayan suprakiazmatik çekirdek adı verilen bir saat bulunuyor.

YÜKSEK KARBONHİDRATLI YİYECEKLERDEN KAÇININ

Düşük karbonhidratlı, ketojenik bir diyet , nörolojik bir durum olan epilepsiyi ve Tip 2 diyabeti tersine çevirebiliyor. Çalışma, ketojenik bir diyetin depresyon, Alzheimer hastalığı, Parkinson ve migren dahil olmak üzere bir çok hastalık üzerinde tedavi edici olabileceğini gösterdi. Ketojenik diyet; yüksek yağlı, orta düzeyde protein, çok düşük karbonhidrat (günde 20 gramın altında) içeren besinlerden oluşuyor.

Harvard Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü olan Chris Palmer, "Kendi sağlığım için 20 yılı aşkın bir süredir kişisel olarak düşük karbonhidratlı keto diyeti uyguladım ve bunu 15 yılı aşkın bir süredir hastalarla, özellikle kilo kaybı için kullandım. Ketojenik diyetin tıbbi versiyonunun kronik akıl sağlığı bozukluğu olan hastalarda antipsikotik etkilere ve ruh hali faydalarına sahip olduğunu buldum. Bu nedenle ketojenik diyetin psikiyatride klinik kullanımına öncülük ediyorum” diye konuştu.

FİZİKSEL OLARAK AKTİF OLUN

CDC'ye göre fiziksel aktivite, gün boyunca kafein veya şeker yardımı olmadan enerji dolu kalmanın en iyi yollarından birini oluşturuyor.

Harvard Üniversitesi'ne bağlı Blavatnik Enstitüsü'nden araştırmacılar, hem aç kalmanın hem de ağır egzersizin hücresel etkilerini analiz etti.

Her iki metobolik müdahalenin de Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilen proteinlerin vüzuttan atılımını kolaylaştırdığı kanıtlandı.

SİRKADİYEN RİTİM HAKKINDA

Beyindeki ön hipotalamusta yerleşmiş olan suprakiazmatik çekirdek, sirkadiyen ritmi kontrol ediyor. Suprakiazmatik çekirdek, 24 saatlik biyolojik, fizyolojik ve sosyal davranışların senkronizasyonu kontrol ediyor.

Araştıramcılar bu nedenle, insanların günün tüm zamanını ekranlara bakarak geçirmek yerine, mümkün olduğu kadar çok Güneş ışığı alarak geçirmesini öneriyor.

ABD'de yer alan Quantum Mechanics of Human Creation adlı genetik merkezinden Dr. Courtney Hunt, "Gün boyunca belirli bir süre Güneş ışığına maruz kalmak insan sağlığı için çok önemlidir. Güneş ışığı, genel sağlık için temel bir bileşen olan D vitamini üretmenin yanı sıra, serotonin ve melatonin seviyelerini düzenleyerek sirkadiyen ritmi ayarlar. Yeterince Güneş ışığı almayan insanlar, onları otoimmün hastalığa yol açabilecek aşırı iltihaplanmaya yatkın hale getiren bağışıklık savunma mekanizmalarına sahiptir "dedi.