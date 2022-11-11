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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Cezası 2 bin 534 TL

Aralık ayından itibaren başlayacak kış lastiği zorunluluğuna uymayanlara verilecek cezanın yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:19
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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Cezası 2 bin 534 TL

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Cezası 2 bin 534 TL
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1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması için araç sahiplerine önemli uyarı geldi. 1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artacak. Kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ayrıca, şöyle konuştu:

-Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

-Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

-Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

-Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

-Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür."

 

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